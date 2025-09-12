Programa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Garnizon Komutanı Albay Murat Kuzucu, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, Seferihisar Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin törende yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Balçova’da şehit olan kahraman polisleri rahmetle andı.

Yetişkin, “Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum, ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyor, yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

Yetişkin konuşmasının devamında, birlik ve beraberlik mesajı verdi:

“Seferihisar halkı, 103 yıl önce olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün teminatıdır. Bu bayrak asla yere inmeyecek, bu millet asla boyun eğmeyecek. Cumhuriyetimiz, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz sonsuza dek var olacaktır”