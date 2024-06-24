İzmir'in gözde tatil ilçesi Seferihisar, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleriyle doldu taştı. 9 günlük tatil boyunca ilçeye giriş yapan 10 binlerce araç, Seferihisar'ın nüfusunu bir anda 8 kat artırdı. 60 bin olan nüfus, tatilcilerle birlikte yaklaşık 480 bine ulaştı.

Plajlar tıklım tıklım oldu

Tatilcilerin yoğun ilgisiyle ilçede adım atacak yer kalmazken, özellikle halk plajları dolup taştı. Seferihisar'ın eşsiz koyları ve plajları, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı.