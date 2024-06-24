İzmir'in gözde tatil ilçesi Seferihisar, Kurban Bayramı'nda Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirleriyle doldu taştı. 9 günlük tatil boyunca ilçeye giriş yapan 10 binlerce araç, Seferihisar'ın nüfusunu bir anda 8 kat artırdı. 60 bin olan nüfus, tatilcilerle birlikte yaklaşık 480 bine ulaştı.

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Plajlar tıklım tıklım oldu

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Tatilcilerin yoğun ilgisiyle ilçede adım atacak yer kalmazken, özellikle halk plajları dolup taştı. Seferihisar'ın eşsiz koyları ve plajları, tatilcilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: Haber Merkezi