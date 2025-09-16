Kemalpaşa Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın yaklaşan kongresi öncesinde servis işletmecisi İlkay Koçu, başkanlık için adaylığını duyurdu. Koçu, yaptığı açıklamada meslektaşlarının sorunlarına çözüm üreten, şeffaf ve güçlü bir yönetim anlayışıyla göreve talip olduğunu belirtti.

Yıllardır direksiyon başında ekmeğini kazandığını vurgulayan Koçu, şoförlüğün yalnızca araç kullanmak olmadığını ifade ederek, “Öğrenciyi güvenle okuluna ulaştırmak, işçiyi ekmeğine götürmek, hastayı vaktinde hastaneye yetiştirmek, kısacası hayatın akışını sağlamak bizlerin sorumluluğudur” dedi.

Koçu, Kemalpaşa’da şoförlük mesleği ve ulaşım sektörünün hak ettiği değeri göremediğini dile getirdi. “Ne yazık ki odamız çoğu zaman sessiz kaldı, esnafımız sorunlarıyla baş başa bırakıldı. Biz buna son vermek için yola çıktık” sözleriyle mevcut yönetimi eleştirdi.

Adaylık sürecinde hedeflerini de paylaşan Koçu, şunları kaydetti:

“Bizim yönetim anlayışımız; şeffaf, çalışkan ve güçlü bir anlayış olacak. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin söz hakkına sahip olduğu bir oda için buradayız. Amacımız yalnızca sorunları dile getirmek değil, aynı zamanda çözüm üretmektir.”

Koçu, oda üyelerine çağrıda bulunarak sözlerini şöyle noktaladı:

“Biz birlikte güçlüyüz. Şoförlük mesleği ve ulaşım sektörü Kemalpaşa’da hak ettiği değere mutlaka kavuşacak. Ben değil, biz diyerek; birlikte çalışarak, odamızı daha saygın ve daha faydalı bir noktaya taşıyacağız. Destek sizden, gayret bizden. Hep birlikte başaracağız.”