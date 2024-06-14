Sefo, tüm dikkatleri üzerine çekecek yeni bir proje ile sevenlerinin karşısına çıkıyor.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonunda 6. Kez finallerde boy gösterecek olan A Milliler, Türkiye’yi Sefo’nun bestesi “Türkiyem” ile temsil edecek.

Uzun zamandır üzerinde çalıştığını ve kendisi için en önemli projelerinden biri olduğunu gururla belirten Sefo, Türkiye’yi temsil eden bir parça hazırlamanın mutluluk ve heyecanını taşıyor.

1960 yılından bu yana devam eden ve bu yıl Almanya’da gerçekleşecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında A Milliler, tüm Avrupa’ya sesini son dönemlerin en başarılı müzisyenleri arasında adını ilk sıralara yazdırmış olan Sefo ile duyuracak. Milyonlarca dinlemelere sahip sevilen sanatçı Sefo’ya bu önemli projede yine Aerro ve Furkan Karakılıç gibi başarılı müzisyenler eşlik ediyor. Turnuvaya 18 Haziran’da Gürcistan karşılaşması ile başlayacak olan A Milli Futbol Takımına, en büyük moral motivasyon ise Sefo’dan “Türkiyem” adlı marşla gelecek!