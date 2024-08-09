Kuşadası'nda gerçekleşen bu unutulmaz gece, binlerce hayranı tarafından coşkuyla karşılandı ve konser alanı tıklım tıklım doldu. Sefo, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla hayranlarına hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

Yoğun ilgi gördü

Konserin büyük ilgi görmesi, Sefo'nun müzik dünyasındaki yerini bir kez daha pekiştirdi. Hayranlarının yoğun ilgisiyle Kuşadası'ndaki konserin kısa sürede "sold out" olması, sanatçının ne kadar geniş bir kitleye hitap ettiğini gösterdi.

Kuşadası'ndaki bu başarılı performansın ardından Sefo, turnesine İzmir'de devam edecek. Rapçinin İzmirli hayranlarıyla buluşacağı tarih ise 9 Ağustos olarak belirlendi. Sefo, İzmir konserinde de büyük bir coşku yaşatmayı ve unutulmaz bir gece geçirmeyi vadediyor.