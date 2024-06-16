2024 yılının ilk yarısında, şeftali ve nektarin ihracatında önemli bir artış yaşandı. Türkiye, bu dönemde 125 milyon dolar değerinde şeftali ihracatı gerçekleştirerek geçen yıla göre yüzde 33'lük bir büyüme kaydetti.

İhracatta Rekor Artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, şeftali ve nektarin ihracatının miktar bazında 104 bin tondan 134 bin tona yükseldiğini belirtti. Uçak, bu ürünlerin Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında yer aldığını vurguladı.

"Türkiye, 1 Ocak – 12 Haziran 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatını, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 94 milyon dolardan 125 milyon dolara çıkardı," dedi. Benzin ve motorine indirim geliyor!

Geçmişten Günümüze İhracat Başarısı

2019 yılında 90 milyon dolar değerinde şeftali ve nektarin ihracatı gerçekleştiren Türkiye, her yıl ihracatını artırarak 2023 sonunda 203,5 milyon dolara ulaştı. Bu trendin devam etmesiyle, 2024 yılında 250 milyon dolarlık bir ihracat hedefleniyor.

Şeftali ve Nektarinin Ekonomik Önemi

Şeftali ve nektarin, sadece lezzetleri ve sağlık faydaları ile değil, aynı zamanda ekonomik getirileri ile de dikkat çekiyor. Uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilen bu meyveler, Türkiye'nin ihracat gelirlerine önemli katkı sağlıyor.

Ege Bölgesi'nden Dünya Pazarlarına

Ege Bölgesi, Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatında önemli bir rol oynuyor. Bölgedeki üreticiler, dünya pazarlarına kaliteli ve lezzetli ürünler sunarak Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük pay sahibi.

Hayrettin Uçak, "Şeftali ve nektarin ihracatımız, ülkemizin tarım sektöründe ne kadar başarılı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu başarıyı sürdürebilmek için üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz," dedi.

Şeftali ve nektarinin tadı ve nefaseti yanında şeftalideki lifin kabızlığı önleyen, sağlıklı sindirimi destekleyen, kan şekerini dengeleyen özelliklerine dikkati çeken Uçak, “Şeftali ve nektarin tüketimi her geçen yıl artıyor. 2024 yılında şeftali ve nektarin ihracatımızın 250 milyon doları aşmasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Uzakdoğu ülkeleriyle bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapmak üzere müzakerelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler olumlu gerçekleştiği takdirde Uzakdoğu pazarınında açılmasıyla birlikte orta vadede şeftali ve nektarin ihracatımız 500 milyon dolara ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yıllık 1 milyon 76 bin tonluk şeftali üretimiyle Çin ve İtalya’nın ardından dünya üçüncüsü olduğunu paylaşan Başkan Uçak, şöyle devam etti: “2023 yılı verilerine göre şeftali ve nektarin ihracatında İspanya’nın ardından dünya ikincisiyiz. İzmir şeftali üretiminde önemli merkezlerden biri konumunda. Üreticilerimiz bir yıllık emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabah 04:00’te hasata başlıyorlar. Üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve ihracatçıların emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

Rusya, Türk şeftalisine sevgisini bu yılda gösterdi

Türkiye, 1 Ocak – 12 Haziran 2024 tarihleri arasında 59 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç ederken Rusya 75 milyon dolarlık taleple Türk şeftalisine ve nektarinine bu yılda sevgisini gösterdi. Şeftali ve nektarin ihracatında en belirgin artış Irak’a oldu. Irak’a 2023 yılında 3,7 milyon dolar olan şeftali ve nektarin ihracatımız yüzde 640’lık rekor artışla 27,4 milyon dolara yükseldi.

Romanya, Türkiye’den 6,2 milyon dolarlık şeftali ve nektarin talebiyle zirvenin üçüncü sırasında yer bulurken, Ukrayna’ya 4,2 milyon dolarlık, Beyaz Rusya’ya ise; 2,3 milyon dolarlık şeftali ve nektarin göndermeyi başardık.