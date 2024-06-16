Yaz mevsiminin habercisi, uzun yaşam ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilen şeftali ve nektarinde 2024 yılında başarılı bir sezon yaşanıyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye, 1 Ocak – 12 Haziran 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatını, 2023 yılının aynı zaman aralığına göre yüzde 33’lük artışla 94 milyon dolardan 125 milyon dolara yükseltti.

2019 yılında 90 milyon dolar şeftali ve nektarin ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2023 yılı sonunda her yıl şeftali ihracatını artırarak 203,5 milyon dolara ulaşmıştı.

Şeftali ve nektarin ihracatımızın miktar bazında 104 bin tondan 134 bin tona çıktığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, şeftali ve nektarinin önemli ihraç ürünleri arasında yer aldığının altını çizdi.

Şeftali ve nektarinin tadı ve nefaseti yanında şeftalideki lifin kabızlığı önleyen, sağlıklı sindirimi destekleyen, kan şekerini dengeleyen özelliklerine dikkati çeken Uçak, “Şeftali ve nektarin tüketimi her geçen yıl artıyor. 2024 yılında şeftali ve nektarin ihracatımızın 250 milyon doları aşmasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Uzakdoğu ülkeleriyle bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapmak üzere müzakerelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler olumlu gerçekleştiği takdirde Uzakdoğu pazarınında açılmasıyla birlikte orta vadede şeftali ve nektarin ihracatımız 500 milyon dolara ulaşabilir” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin yıllık 1 milyon 76 bin tonluk şeftali üretimiyle Çin ve İtalya’nın ardından dünya üçüncüsü olduğunu paylaşan Başkan Uçak, şöyle devam etti: “2023 yılı verilerine göre şeftali ve nektarin ihracatında İspanya’nın ardından dünya ikincisiyiz. İzmir şeftali üretiminde önemli merkezlerden biri konumunda. Üreticilerimiz bir yıllık emeklerinin karşılığını alıyorlar. Sabah 04:00’te hasata başlıyorlar. Üreticilerimizin, tüccarlarımızın ve ihracatçıların emeklerinin karşılığını aldığı bir sezon olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum.”

RUSYA, TÜRK ŞEFTALİSİNE SEVGİSİNİ BU YILDA GÖSTERDİ

Türkiye, 1 Ocak – 12 Haziran 2024 tarihleri arasında 59 ülkeye şeftali ve nektarin ihraç ederken Rusya 75 milyon dolarlık taleple Türk şeftalisine ve nektarinine bu yılda sevgisini gösterdi. Şeftali ve nektarin ihracatında en belirgin artış Irak’a oldu. Irak’a 2023 yılında 3,7 milyon dolar olan şeftali ve nektarin ihracatımız yüzde 640’lık rekor artışla 27,4 milyon dolara yükseldi.

Romanya, Türkiye’den 6,2 milyon dolarlık şeftali ve nektarin talebiyle zirvenin üçüncü sırasında yer bulurken, Ukrayna’ya 4,2 milyon dolarlık, Beyaz Rusya’ya ise; 2,3 milyon dolarlık şeftali ve nektarin göndermeyi başardık.