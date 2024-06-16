İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin şeftali ve nektarin ihracatının 1 Ocak-12 Haziran döneminde 2023 yılının aynı zaman aralığına göre yüzde 33'lük artarak 125 milyon dolara yükseldiği bildirdi.



Uçak, yaptığı açıklamada önemli ihraç ürünleri arasında yer alan şeftali ve nektarinin dış pazarlardan da ilgi gördüğünü belirtti.



Bu ürünlerde ihracatın yılbaşından 12 Haziran'a kadar olan dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 125 milyon dolara ulaştığını ifade eden Uçak, "2024 yılında şeftali ve nektarin ihracatımızın 250 milyon doları aşmasını hedefliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Uzakdoğu ülkeleriyle bitki sağlığı sertifikası anlaşması yapmak üzere müzakerelerini sürdürüyor. Bu görüşmeler olumlu gerçekleştiği takdirde Uzakdoğu pazarınında açılmasıyla birlikte orta vadede şeftali ve nektarin ihracatımız 500 milyon dolara ulaşabilir." ifadelerini kullandı.

Uçak, Türkiye'nin yıllık 1 milyon 76 bin tonluk şeftali üretimiyle Çin ve İtalya'nın ardından dünya üçüncüsü olduğunu da kaydetti.





