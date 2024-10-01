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Şehinşah, kendine has tarzı ve enerjik sahne şovlarıyla biliniyor. Özellikle son dönemde çıkardığı hit şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan sanatçı, turne boyunca en sevilen parçalarını seslendirerek müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Türk rap dünyasının sevilen isimlerinden Şehinşah , 2024'te gerçekleştireceği turnesi kapsamında İzmir'deki hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Rap müziğin güçlü sesi, 4 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 23:00'te Ooze Venue sahnesinde unutulmaz bir performans sergileyecek.

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