Aydın’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir midibüs kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç ve bahçede maddi hasar meydana geldi.

Efeler’de midibüs kazası korkuttu

Aydın’ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 09 M 0477 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçe duvarı yıkıldı

Kaza, Batı Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. U.Y. yönetimindeki midibüs, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak bir evin bahçesine girdi. Çarpmanın etkisiyle bahçe duvarı yıkılırken, midibüste de ön kısmında hasar oluştu. Şans eseri midibüste yolcu bulunmazken, sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Polis ekipleri, kazanın neden meydana geldiğini belirlemek için olay yerinde inceleme yaptı.

Kaza sonrası araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, bahçe duvarında onarım çalışmaları başlatıldı.