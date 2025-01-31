Yalova’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı Kurtköy derivasyonunda 29 Ocak akşamı tespit edilen köpüklenme sonrası başlayan su kesintisi devam ediyor. Yalova Valiliği, konuyla ilgili yaptığı yeni açıklamada, ilk analiz sonuçlarının tamamlandığını ancak kapsamlı testlerin sürdüğünü belirtti.

Suyun içme amaçlı kullanımı yasak

Valilikten yapılan açıklamada, şebeke suyunun içilmemesi gerektiği vurgulandı. Ancak temizlik ve hijyen amaçlı kullanımda herhangi bir risk bulunmadığı ifade edildi.

Şebeke suyunun kullanımı hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak, kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

Sular ne zaman verilecek?

Kent genelindeki su kesintisinin devam edeceği belirtilirken, analizlerin tamamlanmasının ardından yeni bir duyuru yapılacağı bildirildi. Yetkililer, Yalova halkının bu süreçte güvenli içme suyu kaynaklarını kullanmalarını tavsiye etti.