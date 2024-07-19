Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin, şarkıcının bu sembollerle ilgili taleplerini reddettiği ve konserin iptaline neden olduğu belirtildi. Denizli, Vandi'yi şehri terk etmeye davet etmişti.

Despina Vandi'den açıklama

Konserin iptalinin ardından, Yunan şarkıcı Despina Vandi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Vandi, "Bugün için planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı'nın etkinliğin niteliğini 'konser' olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasî yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum" ifadelerini kullandı.