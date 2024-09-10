Şehit olan bir askerin babasıyla ilgili kullandığı ifadeler üzerine hakkında soruşturma başlatılan ve yargılanması hala süren Can Ataklı kimdir? İşte detaylar...

Can Ataklı, Türk gazeteci ve köşe yazarıdır. 1968 yılında İstanbul'da doğan Ataklı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Gazetecilik kariyerine çeşitli basın organlarında başlamış, özellikle televizyon kanallarında haber spikerliği ve köşe yazarlığı yapmıştır.

Kariyer ve medya çalışmaları

Can Ataklı, medya dünyasında geniş bir etki alanına sahip olup, çeşitli ulusal gazetelerde köşe yazarlığı yapmıştır. Aynı zamanda televizyon programlarında yorumculuk yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Kariyerinde, toplumsal ve siyasi konulara dair eleştirel bakış açılarıyla tanınmış, tartışmalı görüşleriyle dikkat çekmiştir.

Tartışmalı sözlerden sonra hukuki süreç

Ataklı, zaman zaman medyada yer alan tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelmiştir. Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle hukuki süreçlerle karşılaşmış ve bu sebeple çeşitli davalarla karşı karşıya kalmıştır. Bu davalarda, Ataklı'nın ifadelerinin halk arasında ayrımcılığa ve kışkırtıcı davranışlara yol açtığı iddia edilmiştir.

Ataklı'nın gazetecilik kariyeri, genellikle eleştirel ve provokatif yorumlarıyla şekillenmiştir. Kamuoyunda çeşitli sosyal ve siyasi meseleler hakkındaki görüşleriyle bilinirken, bu görüşler bazen geniş bir tartışma yaratmıştır.

Peki ne olmuştu?

Ataklı, şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan’ın babası Mehmet Aslan’ın cenaze töreninde yaptığı açıklamalara sert tepki göstermişti.

Elazığ'da düzenlenen cenaze töreninde, şehidin babası Mehmet Aslan, cenaze namazının ardından mikrofonu alarak, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" şeklinde bir konuşma yaptı. Bu açıklama, sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı ve bazı kesimler tarafından tahrik edici olarak değerlendirildi.

Can Ataklı, söz konusu açıklamaların ardından canlı yayında yaptığı yorumlarda, "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Bu tamamen provokasyon. Diğer tarafta mikrofonu eline tutuşturuyorlar, ‘Kavala ve Öcalan’a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz’ diyor. Kimsin lan, kimsin? Şehit babası olunca her istediğini söyleme hakkı mı var?" şeklinde ağır eleştirilerde bulunmuştu.

Ataklı’nın bu sert yorumları, sosyal medyada geniş bir yankı bulmuştu.

3 yıla kadar hapis istemi

Bugün ise, Gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik söyledikleri nedeniyle yargılandığı davada, savcılık tarafından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ataklı’nın sözlerinin halkı kışkırtıcı ve ayrımcı nitelikte olduğu vurgulandı. Sanık Ataklı’nın avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.