Pençe-Kilit Harekât Bölgesi'nde görevli Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp, arama tarama sırasında açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehidin Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesindeki Yenimahalle'deki baba ocağına, İlçe Kaymakamı, İlçe Belediye Başkanı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından acı haber verildi.

Şehidin babası pandemide vefat etmiş

Acı haberin ardından, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve bir taziye çadırı kuruldu. Şehit Astsubay Çavuş Habip Murat Alp’in babası Ömer Alp’in pandemide vefat ettiği öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, harekât bölgesinden alındıktan sonra Kayseri’ye ve oradan da Kırşehir’e getirileceği bildirildi.