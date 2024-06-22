Pençe – Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen P. Asb. Çvş. Mehmet Ali Horoz’un cenaze törenine katılan Başkan Görgel, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Pençe – Kilit operasyonu bölgesinde arama tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz’un cenaze törenine katıldı. Şehit Mehmet Ali Horoz’un baba ocağı Hasancıklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen cenaze töreninde; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Vali Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, askeri erkân, şehir protokolü ve vatandaşlar da yer aldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehit Mehmet Ali Horoz’un naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Şehit ailesinin acılarını paylaşan ve başsağlığı dileklerini ileten Başkan Fırat Görgel, “Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Kaynak: igf