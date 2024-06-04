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Şehidin annesi Zarife Özen'in 1978 yılında vefat ettiği, İzmir'de 9 yaşındaki kızıyla ikamet eden eşi Şeyma Özen'e de şehadet haberinin verildiği öğrenildi.

Acı haberi alan şehidin yakınları, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları, baba Mehmet Yüksel Özen ve yakınlarına taziyelerini iletti, babaevinin bulunduğu binaya Türk bayrağı asıldı.

Yüksek lisanslı öğretmen kendi yaptığı tezgahta boyasız kilimler dokuyor

Yüksek lisanslı öğretmen kendi yaptığı tezgahta boyasız kilimler dokuyor

ESKİŞEHİR (AA) - Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen 'in acı haberi, Eskişehir'deki babaevine ulaştı.

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