Kayseri, 2024-06-04 - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim uçuşuna kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağı, Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Kazada iki pilot şehit oldu.

Kaza, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaza ulaşan ekipler, uçaktaki yangını söndürdü. Şehit olan pilotların cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit pilotlar kimdir?

Şehit olan pilotlar, Hava Pilot Albay Uğur Yıldız ve Hava Pilot Albay Gökhan Özen'dir. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı diledi.

Olay, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim uçuşu sırasında meydana geldi. Uçağın enkazında incelemeler devam ediyor.