İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararına ilişkin dosyada kısmen bozma kararı verdi. Sanığın yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Yerel mahkemenin kararı incelendi
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Geçti hakkında verdiği kararı değerlendirdi.
Sanık, görevli memura karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet; polis memuru K.H.S.’ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl; annesi Pınar Geçti’ye yönelik olası kastla yaralamadan 3 yıl ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kısmen bozma kararı
Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırılık olmadığını belirtse de, sanığın olay sırasında başka bir polisin silahını zorla alması nedeniyle ayrıca “gece vakti nitelikli yağma” suçundan dava açılmasını istedi.
Bu dosyanın ana dava ile birleştirilerek yeniden görülmesine karar verildi. Sanığın 25 Eylül’de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.
Olayın geçmişi
22 Eylül 2024’te Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, Dudullu Polis Merkezi’nden kaçmaya çalışırken polis memurlarıyla arbede yaşamıştı.
Şüphelinin başka bir polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu polis memuru K.H.S. yaralanmış, polis memuru Şeyda Yılmaz ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.
Mahkeme, 8 Ocak 2025’te sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezalarına çarptırmış, karar istinafa taşınmıştı.