Mahkeme, 8 Ocak 2025’te sanığı ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli hapis cezalarına çarptırmış, karar istinafa taşınmıştı.

Şüphelinin başka bir polisin silahını alarak açtığı ateş sonucu polis memuru K.H.S. yaralanmış, polis memuru Şeyda Yılmaz ise ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Bu dosyanın ana dava ile birleştirilerek yeniden görülmesine karar verildi. Sanığın 25 Eylül’de tekrar hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa aykırılık olmadığını belirtse de, sanığın olay sırasında başka bir polisin silahını zorla alması nedeniyle ayrıca “gece vakti nitelikli yağma” suçundan dava açılmasını istedi.

Sanık, görevli memura karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet; polis memuru K.H.S.’ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl; annesi Pınar Geçti’ye yönelik olası kastla yaralamadan 3 yıl ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis kararına ilişkin dosyada kısmen bozma kararı verdi. Sanığın yeniden hakim karşısına çıkması bekleniyor.

