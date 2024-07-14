BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'de idari ataşe olarak görev yaptığı dönemde Ermeni terör örgütü ASALA tarafından 14 Temmuz 1983'te şehit edilen Türk diplomat Dursun Aksoy törenle anıldı.

Dönemin Brüksel Büyükelçiliği İdari Ataşesi Aksoy'un ASALA saldırısı sonucu şehit edilmesinin 41. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği tarafından anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal'ın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Brüksel Başkonsolosu Umut Deniz, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Azerbaycan'ın Brüksel Büyükelçisi Vagıf Sadıkov ile diplomatik erkan katıldı.

Tören, Aksoy'un şehit edildiği yere çiçek bırakılmasının ve şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı.

Burada konuşan Büyükelçi Uysal, Aksoy'un 41 yıl önce evinin önünde teröristlerce katledildiği hatırlatarak, "Şehadetinin üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olsa da Dursun Aksoy'un hatırasını zihinlerimizde yaşatıyoruz, kaybının acısını hala yüreğimizde duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Uysal, terör örgütü ASALA ve diğer Ermeni terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 31'i diplomat ve onların aileleri olmak üzere 58 kişinin şehit olduğunu, toplamda 77 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlattı.

Büyükelçi Uysal, şöyle devam etti:

"'Sözde soykırım' iddialarındaki ısrarın ülkemizin halihazırda Ermenistan ile başlatmış olduğu normalleşme ve yapıcı diyalog sürecine zarar vereceğine ve buna müsaade edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Zira bu husus, uluslararası barış için olduğu kadar bölge ülkelerinin ve halklarının yararınadır. Buna mukabil, bu amaca yönelik olarak Ermeni iddialarının araştırılması için ortak tarih komisyonu kurulması önerimiz hala geçerlidir. Bazı ülkelerin, Türkiye'nin bu yapıcı yaklaşımını görmezden gelerek normalleşme sürecine karşı çıkan radikal Ermeni çevrelerin elini güçlendirmeleri ve tek taraflı Ermeni tezlerini destekleyen tasarruflarda bulunmaları, söz konusu sürece olumlu bir katkı teşkil etmeyecektir."

Uysal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına da dikkati çekerek, "Gazze'de yaşanan vahşet karşısında insanlık değerlerini hatırlatıyor, saldırganlığa bir an önce son verilmesini diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tören vesilesiyle, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri aldığına da dikkati çeken Uysal, "Uluslararası kuruluşların raporlarına göre Azerbaycan'ın, kendi ülke topraklarının yüzde 20'si üzerinde fiilen yıllardır süren yabancı işgali bir zaferle boşa çıkardığını görüyoruz. Bu bağlamda Azerbaycan'ın halihazırda hukuki zeminde hakkıyla müseccel hale getirdiği yeni durumu içtenlikle selamlıyoruz." şeklinde konuştu.

Uysal'ın, devletin tüm kademelerinde hizmet ederken hayatlarını kaybeden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtmesinin ardından tören sona erdi.