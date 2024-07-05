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Cenaze töreni ne, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada şehidin tabutuna sarılan baba Cevat Acar gözyaşı döktü.

KONYA (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar'ın cenazesi, Konya'da defnedildi.

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