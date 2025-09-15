Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde otomobilin çarpması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in (26) boşandığı eşi Özlem Uygun, doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebeğe babasının adı verildi.
Kaza, önceki gün Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarptı. Ağır yaralanan Yeşil, olay yerinde şehit oldu.
Araçta bulunan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. yaralandı, sürücü Abdullah D. gözaltına alındı. Şehidin cenazesi, memleketi Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi’nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Oğluna babasının adı verildi
Şehit Yeşil’in geçen yıl boşandığı Özlem Uygun, bugün bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Bebeğe, şehit babasının adı “Yücel” verildi.
Şehidin ağabeyi Fikret Yeşil, sosyal medya hesabında yeğeninin fotoğrafını “Aramıza hoş geldin Yücel Yeşil” notuyla paylaştı.