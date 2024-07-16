15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm camilerde sabah namazı buluşması düzenlenerek, şehitler, gaziler ve milletimiz için dualar edildi.ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde gerçekleştirilen sabah namazı buluşmasında Ankaralılarla bir araya geldi.

Programda sabah namazını kıldıran ve Kur’an-ı Kerim okuyan Başkan Erbaş, okunan tesbihatlar ve getirilen salavatların ardından cemaate hitap etti.

“BU TOPRAKLAR ŞEHİT KANLARIYLA YOĞRULMUŞ TOPRAKLARDIR”

Başkan Erbaş, milletin 8 yıl önce bugün devletini, vatanını, ezanını, bayrağını darbeden kurtarmak için canlarını feda ettiğini anımsatarak, “252 kardeşimiz şehit oldu. Allah şehitliklerini mübarek eylesin. Şair Mehmet Akif Ersoy diyor ya; ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.’ Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Bedir’den Malazgirt’e, Çanakkale’den Milli Mücadele’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a ve 15 Temmuz’dan günümüze kadar o kadar çok şehitler verdik ki şehitsiz olmuyor. İşte en son örneği 15 Temmuz bir kurtuluş mücadelesidir.” dedi.

Terörle mücadeleye dikkati çeken Başkan Erbaş, sınırların içinde ya da ötesinde milletini korumak için mücadele ederken şehit olan güvenlik güçleri için dua edilmesi gerektiğini belirtti.