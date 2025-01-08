Salihli Belediyesi, Ocak Ayı Meclis Toplantısında, şehirdeki çeşitli parklara önemli isimler vererek, seçim vaatlerinden birini daha yerine getirdi.

Salihli’nin parklarına anlamlı isimler verildi

Salihli Belediyesi, Ocak ayı olağan meclis toplantısında şehirdeki parklara önemli isimlerin verilmesini onayladı. Belediye Başkanı Mazlum Nurlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, şehitler ve canice katledilen isimleri anmak adına alınan kararlara sahne oldu. Nurlu, seçim dönemi vaatlerinden birini daha yerine getirmiş oldu.

Narin Güran ve Sinan Ateş’in isimleri parklarda yaşatılacak

Meclis toplantısında, canice katledilen Narin Güran ve terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş’in isimlerinin, Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan parklara verilmesi kararlaştırıldı. Narin Güran'ın ismi, Gökçepınar Caddesi üzerindeki 965 metrekarelik park alanına verilecekken; Doç. Dr. Sinan Ateş’in ismi ise Kurtuluş Mahallesi 222 Sokak üzerinde yapılacak olan 4 bin 14 metrekarelik parka verilecek. Bu adımlar, Salihli'de yaşanan acıların unutulmadan anılmasını sağlayacak.

Şehitler de unutulmadı: Parklara anlamlı isimler

Toplantıda ayrıca, terörle mücadele sırasında şehit olan Hüseyin Akdemir, Tarık Taşan ve Sedat Yeğen’in isimlerinin, şehrin farklı mahallelerindeki parklara verilmesi de kabul edildi. Salihli Belediyesi, bu anlamlı kararlarla, şehitlerin ve kaybedilen değerli isimlerin adını yaşatmaya devam ediyor.