Kurban Bayramı'nın ilk günü şehit yakınları ve vatandaşlar, şehitliklerde ve mezarlıklarda yakınlarını anarak dualar etti.

Edirnekapı Şehitliği'nde Babalar Günü'nü buruk geçti

Edirnekapı Şehitliği'nde şehit yakınları, Babalar Günü'nü buruk bir şekilde geçirdi. Şehitlerin mezarlarını ziyaret eden yakınları, dua etti, Kur'an okudu ve gözyaşı döktü.

Ziyaretçilerden Emrah İlhan, "Bugün babalar günü, bizim için daha buruk geçiyor. Allah bize sabır versin" dedi.

Adana'da deprem şehitleri anıldı

Adana'da 6 Şubat ve 20 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kabasakal Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Depremde halasını kaybeden Mehmet Ekici, "Onsuz bir bayram daha geçiriyoruz, hiç tadı tuzu yok. Kurbanı kestiğimde, ilk etini ona götürürdüm" dedi.

Yalova'da mezarlıklarda yoğunluk

Yalova'da da Kurban Bayramı'nın ilk günü Şehir Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınlarını ziyaret etti.

Bayram namazı sonrası kabirleri ziyaret edenler, dua etti, Kur'an okudu ve mezarları temizledi.

Hatay'da deprem acısı tazeliğini korudu

Hatay'da 6 Şubat depreminde yakınlarını kaybeden aileler, Narlıca Deprem Şehitleri Mezarlığı'nı ziyaret etti.

Depremzede Yakup Saday, "Gönül isterdi ki böyle bir deprem yaşamayalım ama maalesef yaşadık. Rabbim rahmet eylesin. Çok zor her bayramda, böyle mezarlığa geliyoruz, kalbimiz buruk, gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz" dedi.