İstanbul’da bir geri dönüşüm merkezinde çalışan altı çocuk annesi Filiz Sercan, iddiaya göre iş yeri sahibinin oğlunun kullandığı iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Annelerinin ölümünün ardından kirayı ödemekte zorlanan altı çocuk oturdukları evden atılarak barakada yaşamaya başladı. Sercan'ın ölümüne neden olan iş makinesi operatörü serbest bırakılırken, Filiz Sercan'ın yakınları bu duruma tepki göstererek çocuklara sahip çıkılmasını istedi.

Filiz Sercan’la aynı işletmede çalışan kızı Bahar Sercan, annesine vuran kişinin dışarıda olmasına itiraz ederek “Durumumuz olmadığı için kirayı ödeyemedik, o yüzden ev sahibi bizi dışarı atmak zorunda kaldı. Altı kardeşimle birlikte sokakta kaldım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi’nde 43 yaşındaki Filiz Sercan bir geri dönüşüm merkezinde günlük yevmiye ile çalışıyordu.

Sercan 28 Mayıs sabahı geri dönüşüm merkezindeki işine gitti. İddiaya göre, iş yeri sahibinin oğlu olan Muhammer T. kullandığı iş makinesi ile geri manevra yaptığı sırada Filiz Sercan'ı iş makinasının altında kaldı. Sercan, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Filiz Sercan hayatını kaybettikten sonra altı çocuğu kirayı ödeyemediği için oturdukları evden atıldı. Babaları da cezaevinde olan altı kardeşe yakınlarının da yardımıyla kalmaları için bir baraka yapıldı. Şimdi iki engelli toplam altı çocuk barakada yaşam mücadelesi veriyor.

Filiz Sercan'ın ölümünden sorumlu olan Muhammer T. ise olayından ardından tutuklandı. Muhammer T.'nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

“Altı kardeşimle birlikte sokakta kaldım”

Olayda hayatını kaybeden Filiz Sercan'ın kızı Bahar Sercan, “Annemle birlikte ben de orda çalışıyordum. Kepçe geri geri geldi, anneme çarparak altına aldı. Sonrasında polis, savcı, sağlık ekipleri geldi. Olay zaten sabah 08.30'da oldu. Anneme vuran kişi şu anda dışarıda. Durumumuz olmadığı için kirayı ödeyemedik, o yüzden ev sahibi bizi dışarı atmak zorunda kaldı. Altı kardeşimle birlikte sokakta kaldım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.

Çocukların biri fiziksel engelli, diğer çocuk görme engelli

Filiz Sercan'ın yeğeni Emre E., halasını ezen kişinin tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Altı çocuk ortada kaldı. Çocuklar mağdur bizim yanımızda kalıyorlar. Akrabalar, eş dost yardım ediyor. Gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Karşı taraf hiçbir şekilde bu çocuklara yardımcı olmadı. Bu çocuklar mağdur oldu. Biri fiziksel engelli, diğerinin gözleri görmüyor. Çocuklar şu anda burada kalıyor, okul çağında bu çocuklar. Komşular izin verdi. Kendi imkânlarımızla baraka gibi bir yer yaptık. Yeme içme işlerini biz tedarik ediyoruz ama nereye kadar... Bakıma muhtaç bu çocuklar. Anneleri öldü, gelecekleri bitti bu çocukların. Biz anlamadık, kazadan sonra kişi 10 gün tutuklu kaldı. Tahliye edildi. Orda birisi ölmüş, dava açılmadan duruşma yapılmadan tahliye edilmesini anlamadım. Elini kolunu sallayarak çıktı. Bu çocuklar mağdur oldu.”

“Altı çocuk kömürlükte kalıyor”

Filiz Sercan'ın kız kardeşi Sevgi E. ise altı çocuğun kömürlükte kaldığını söyledi. Çocukların perişan hâlde olduğunu belirten Sevgi E., “Biz bir yere kadar yetişiyoruz. Çocukların durumları kötü, ihtiyaçları var. Benim kız kardeşim daha gencecik 43 yaşında toprağa girdi. Çoluğu çocuğu perişan bir halde kaldı. Çok acı bir durum. Mal sahibi gelip çocukların halini hatırını bir defa olsun sormadı. Kendi oğlunu kurtarmaya çalıştı. Benim kız kardeşim öldü ama altı tane evladını arkada bıraktı. Bizim gücümüz hiçbir şeye yetmiyor. 43 yaşında gencecik bir kadını ezip elini kolunu sallayarak geziyor. Biz kimseye gidip de halimizi anlatamıyoruz. Bu çocukların şu an bizden başka hiç kimsesi yok. Bizde elimizde varsa veriyorsak yiyorlar, veremiyorsak aç kalıyorlar. Yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.