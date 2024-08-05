Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, bir süredir yaşadığı bağırsak rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. 2 Ağustos Cuma günü, tedavisini sürdüren doktorlar tarafından başarılı bir operasyon geçirdi.

Hastane süreci ve teşekkürler

Operasyon sonrası Başkan Durbay’ın bir süre daha tedavi ve kontrol amacıyla hastanede kalması planlanıyor. Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın sağlık durumu giderek iyileşmektedir. Kendisine iyi dileklerini ileten tüm vatandaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunarız” denildi.