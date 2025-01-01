Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 2025’in ilk gününde kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Başkan, yurttaşlarla sohbet ederek yeni yıl dileklerini iletti.

Esnaf ziyaretinde bereketli dilekler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yeni yılın ilk gününde kentteki esnafı ziyaret ederek 2025 yılı için bol kazanç ve mutluluk dileklerinde bulundu. Başkan Durbay’a, Başkan Yardımcısı Erdem Yıldırım, Şehzadeler Mühendislik A.Ş. Genel Müdürü Umut Çetin ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Yeni yılda umutlar ve başlangıçlar

Ziyaretlerinde yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Durbay, esnafla tek tek ilgilenip, her dükkânda esnafına hayırlı ve bol kazançlı bir yıl diledi. "Yeni yıl, yeni umutlar ve başlangıçları da beraberinde getiriyor" diyen Başkan Durbay, halkla sohbet ederek onların taleplerini dinledi.

2025 yılı için hedefler ve hizmet sözü

Başkan Durbay, "Şehzadeler Belediyesi olarak halkımıza daha iyi hizmet sunmak ve yaşanabilir bir Şehzadeler için çalışmak adına yıl boyunca gayret göstereceğiz. Belediyemizin imkanları dahilinde, halkımızın taleplerine cevap verecek, kentimizi hep birlikte daha iyi bir yer yapmak için var gücümüzle çalışacağız," dedi.