Şehzadeler Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki zincir marketlerde fiyat kontrol ve denetimlerini sıklaştırdı. Bu denetimler, vatandaşların güvenli ve adil bir alışveriş ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapılmaktadır.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, denetimlerin vatandaşların mağduriyetini önlemek için düzenli olarak yapıldığını vurgulayarak, "Zabıta ekiplerimiz, halkımızın güvenli ve adil bir şekilde alışveriş yapabilmesi için marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürüyor. Amacımız, tüketicinin haklarını korumak ve haksız fiyat artışlarının önüne geçmektir" açıklamasında bulundu.

Denetimler sırasında marketlerdeki ürünlerin raf ve kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı titizlikle kontrol ediliyor. Herhangi bir olumsuz durum tespit edilmesi halinde ilgili işletmelere yasal işlemler uygulanarak, tüketici haklarının korunması sağlanıyor. Şehzadeler Belediyesi zabıta ekiplerinin bu düzenli denetimleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarına önemli katkı sağlıyor.