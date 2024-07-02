Şehzadeler Belediyesi, vatandaşları dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı. Son zamanlarda Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve belediye başkan yardımcılarının isimlerinin kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimleri üzerine bir açıklama yaptı.

Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin telefonla arayarak Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak para talep etmeye çalıştıkları belirtildi. Belediye, bu tür dolandırıcılık girişimlerinin kesinlikle kendileriyle ilişkilendirilmediğini ve böyle bir kampanyalarının olmadığını vurguladı.

Açıklamada, vatandaşların bu tür aramalarda bulunan kişileri polise ihbar etmeleri ve Şehzadeler Belediyesi’ne bildirmeleri çağrısında bulunuldu. Dolandırıcılara itibar edilmemesi ve herhangi bir para talebine karşılık verilmemesi konusunda halkın bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin de bu tür durumlarda hızlıca müdahale edebileceği hatırlatıldı. Şehzadeler Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için sürekli olarak benzer dolandırıcılık olaylarını önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Kamuoyunun bu konuda dikkatli olması gerektiğini ve herhangi bir şüpheli durumda yetkililere başvurulması gerektiğini vurguladı.