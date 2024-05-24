Belediye ve Tüm Yerel Sen arasında imzalanan sosyal denge tazminatı sözleşmesi ile memurlara tavan oran olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödenecek.

Sözleşmeyi imzalamak üzere bir araya gelen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, bu adımın memurların refahını ve motivasyonlarını artıracağına inandıklarını ifade ettiler.

Başkan Durbay, imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çalışanlarımız, belediyemizin en değerli varlıklarıdır. Onların emeğini ve fedakarlıklarını takdir ediyor, refah seviyelerini yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sözleşme ile memurlarımıza tavan oran olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödeyerek, sektördeki en yüksek oranlardan birini sunuyoruz. İnanıyorum ki bu sayede çalışanlarımızın motivasyonları artacak ve daha da verimli bir şekilde çalışacaklar."

Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ise yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Şehzadeler Belediyesi yönetimi ile yaptığımız bu sözleşme, memurlarımızın haklarının korunması ve refah seviyelerinin yükseltilmesi adına önemli bir adımdır. Başkan Durbay'a, memurlarımızın taleplerine her zaman duyarlı olması ve bu konuda somut adımlar atmasından dolayı teşekkür ederiz."

Sözleşmenin kapsamı:

Yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı: Bu oran, Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan memurlar için sektördeki en yüksek oranlardan biridir.

Ek ödemeler: Sözleşme kapsamında memurlara ek ödemeler de yapılacak. Bu ödemeler, kıdem, derece ve aile durumu gibi kriterlere göre belirlenmiştir.

Sosyal haklar: Sözleşme, memurların sağlık, eğitim ve konaklama gibi konulardaki sosyal haklarını da iyileştirmektedir.

Bu imza töreni ile Şehzadeler Belediyesi, çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha göstermiş oldu. Sosyal denge tazminatı ve ek ödemeler ile memurların refah seviyesinin yükseltilmesi ve motivasyonlarının artırılması hedefleniyor.