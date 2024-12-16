Şehzadeler Belediyesi, Fatih ve Erler Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerine, Yerli Malı Haftası'nı eğlenceli etkinliklerle öğretip yerli üretimin önemini anlattı.

Yerli üretim ve dayanışma coşkusu

Şehzadeler Belediyesi'nin Fatih ve Erler Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencileri, Yerli Malı Haftası'nı coşkuyla kutladı. Çocuklar, yerli üretimin faydalarını öğrenip, yöresel yiyecekler, meyveler ve diğer yerli ürünleri tanıma fırsatı buldu.

Etkinliklerde, çocuklar aileleriyle birlikte getirdikleri ürünleri arkadaşlarıyla paylaşarak dayanışmanın değerini öğrendiler. Ayrıca, öğretmenleriyle oyunlar oynayıp şiirler okudular ve el becerilerini geliştiren aktivitelerde yer aldılar.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, etkinliklerin yerli üretim bilinci ve toplumsal dayanışmayı aşılamak açısından büyük önem taşıdığını belirtti. "Çocuklarımızın yerli üretim bilinciyle büyümesi, geleceğimiz için çok önemli," diyerek etkinliğe emeği geçen herkese teşekkür etti.