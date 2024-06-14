Üzümün yetiştiği topraklardan, Güney Ege'de yer alan Şehzadeler ilçesi, Kurban Bayramı öncesinde bir bayramlaşma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaşma ve moral verme amacıyla düzenlenen etkinlikte bulundu. Başkan Durbay'ın yanı sıra başkan yardımcıları da etkinliğe katıldılar.

Nöbetçi personeller hizmette

Başkan Gülşah Durbay, konuşmasında Şehzadeler Belediyesi çalışanlarıyla birlikte yeni bir bayramın sevincini yaşadıklarını ifade etti. Personelin özverili çalışmaları ve fedakarlıklarından dolayı teşekkürlerini ileten Durbay, belediye çalışanlarının bayramını en içten dileklerle kutladı. Ayrıca ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bayram boyunca nöbetçi personelin görevde olacağını ve vatandaşların hizmetine hazır olacaklarını belirtti.

Bu bayramlaşma etkinliği, Şehzadeler Belediyesi'nin birlik ve beraberlik içinde bayramı karşılaması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi ve çalışanlar arasında olumlu bir atmosfer yarattı.