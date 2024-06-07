Piyano, kısa bağlama, gitar ve keman gibi enstrümanların öğretileceği kurslar, Şehzadeler Belediyesi tarafından başlatılıyor. 7 yaş ve üzeri herkesin katılabileceği bu kurslar için başvurular, 28 Haziran’a kadar tarihi Kurşunlu Han’da yapılabilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Müzik, toplumların kimliğini oluşturan en önemli unsurlardan birini oluşturmaktadır. Belediye olarak, halkımızın sanatla buluşması ve yeteneklerini geliştirmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan enstrüman kurslarımız ile hem çocuklarımızı hem de yetişkinlerimizi müziğin büyülü dünyasına davet ediyoruz.”