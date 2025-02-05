Şehzadeler Belediye Meclisi'nin Şubat ayı toplantısının ilk oturumunda Başkanvekili Yenal Yıldırım, Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu ve belediyenin sosyal yardımlar alanındaki önemli adımlarını paylaştı. Yeni projelerle Şehzadeler'in sosyal yardımlarda marka bir ilçe olma yolunda ilerlediği vurgulandı.

Başkan Durbay’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Toplantıda, Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu ile ilgili gelişmeler de paylaşıldı. Başkanvekili Yenal Yıldırım, Başkan Durbay'ın 5 ay önce kanser teşhisi aldığını ancak tedavi sürecinde büyük bir ilerleme kaydedildiğini belirtti. Yıldırım, 24 Ocak’ta başarılı bir operasyon geçiren Başkan Durbay’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve kısa süre içinde tamamen iyileşmesinin beklendiğini açıkladı. Başkan Durbay’ın meclis üyelerine teşekkürlerini ilettiğini aktaran Yıldırım, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerini sundu.

Şehzadeler, sosyal yardımlar konusunda örnek olacak

Başkanvekili Yıldırım, Ocak ayı itibarıyla belediye hizmetlerinin hız kazanarak önemli sosyal projelerin hayata geçirildiğini duyurdu. Bu projeler arasında ilçeye açılan ilk kreş, her ay çocuklara dağıtılacak süt, evde temizlik hizmeti ve gıda yardımları bulunuyor. Yıldırım, ilçeye 3 farklı noktada kurulacak Bebek Bakım Kabinlerinin de yakında hizmete gireceğini belirtti. Ayrıca, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımların arttırılacağını ve çocuğuyla yaşayan, durumu kötü kadınlara yönelik market çekleri verileceğini açıkladı.

Sosyal yardım projeleri genişliyor

Yıldırım, Şehzadeler Belediyesi'nin, ihtiyaç sahiplerine yönelik sunduğu hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı. Bu yıl içerisinde yaşlı ve hasta vatandaşlara yönelik evde temizlik ve tamirat hizmetleri verileceğini belirten Başkanvekili, sosyal yardım projelerinin büyüyeceğini ve vatandaşların ihtiyaç duydukları her konuda belediyenin yanında olacaklarını ifade etti.