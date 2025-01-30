Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki okullara verdiği desteklere bir yenisini daha ekleyerek, Yeniköy Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi. Eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine girmeden önce, sömestr tatilinde okullarının iç ve dış cepheleri, belediye ekipleri tarafından boyanarak modern bir görünüme kavuşturuldu.

Ferah ve modern eğitim alanları

Belediye ekiplerinin titizlikle yürüttüğü boya çalışmaları sayesinde, okul binaları daha temiz ve ferah bir ortam haline getirildi. Yenilenen okullarla, öğrencilerin daha sağlıklı bir eğitim ortamında derslerine odaklanması sağlandı. Hem öğrenciler hem de veliler, eğitime verdiği desteklerden dolayı Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.

Başkan Durbay: "Eğitim, geleceğe yapılan en büyük yatırımdır"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitimin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarımızın daha sağlıklı, temiz ve modern bir ortamda eğitim alması bizim önceliğimiz. Bu doğrultuda ilçemizdeki okullara destek vermeye devam edeceğiz. Eğitim alanında yapılan her yatırım, bizim için çok kıymetli" dedi.