Şehzadeler Belediyesi, Muharrem ayının bereketini halkla paylaşmak amacıyla Manolya Meydanı’nda büyük bir aşure etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın kendi elleriyle dağıttığı aşureler, sıcak havaya rağmen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Aşure ikramı ve başkanın katılımı

Şehzadeler Belediyesi, 2 bin kişilik aşureyi Manolya Meydanı’nda vatandaşlara ikram etti. Havanın sıcak olmasına rağmen etkinliğe katılım yüksek oldu. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, aşure kazanının başına geçerek, vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıttı. Başkan Durbay, etkinlikte vatandaşların Muharrem ayını kutlayarak, “Muharrem ayımızın en bereketli günlerinden Aşure Günümüzü halkımızla beraber kutlamak için biz de şifa niyetine aşuremizi paylaştık. Herkesin tekrar Muharrem ayını kutluyorum. Güzel günlerde bir araya gelelim. Aşuremizi paylaştığımız gibi lokmamızı, mutluluklarımızı paylaştığımız günler olsun” diyerek mesaj verdi.

Aşure etkinliği

Aşure etkinliği, halk arasında büyük bir coşku yarattı. Başkan Durbay, aşure dağıtımının ardından vatandaşların fotoğraf taleplerini de kırmayarak, birçok kişiyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Bu sıcak ve samimi ortam, etkinliğin sosyal medya hesaplarında geniş yankı buldu.