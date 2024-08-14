Şehzadeler Belediyesi'nden Yangın Sonrası Destek Ziyareti

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Erdem Yıldırım ile birlikte Yukarıçobanisa Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ardından mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yangın, itfaiyenin yoğun çabaları sayesinde kontrol altına alındı ve yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü.

Belediye'nin hızlı müdahalesi

Dün Yukarıçobanisa Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak mahalledeki bazı evleri tehdit etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Yenal Yıldırım, yangın sonrası mahalleye giderek, muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yangın hakkında bilgi alan Yıldırım, belediyenin yangın sonrası yapılacak çalışmalara hızla başlayacağını belirtti.

Yangın sonrası mahalleye verilen destek

Ziyaret sırasında mahalle sakinleri, yangın nedeniyle yaşadıkları endişeleri dile getirdi. Yıldırım, yangın nedeniyle oluşan hasarın en kısa sürede giderilmesi için belediye olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini ifade etti. Ayrıca, yangın sonrası yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirerek, her zaman mahalle halkının yanında olacaklarını vurguladı.

Yangının ardından gösterilen ilgi ve destekten memnun kalan mahalle sakinleri, Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür etti. Mahalle halkı, Yıldırım ve beraberindeki ekibin ziyareti ile moral bulduklarını belirterek, yangının yaralarının en kısa sürede sarılacağına inandıklarını dile getirdi.