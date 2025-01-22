Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Akhisar Gücü Spor’u 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Belediye Başkanı ve Kulüp Başkanı sporcuları tebrik etti.

Şehzadeler Belediyespor’dan etkileyici galibiyet

Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Küçük Kızlar Final Etabı Müsabakasında, Akhisar Gücü Spor’u 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Takım, üstün oyun sergileyerek izleyenlere büyük heyecan yaşattı. Bu başarılı sonuç, Şehzadeler Belediyespor’un voleyboldaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başkanlardan takıma destek ve tebrik

Maç sonrası tribünlerden sahaya inen Şehzadeler Belediyespor Kulübü Başkanı Gökay Budak, sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti. Budak, “Takımımızın sergilediği disiplin ve azim, hepimizi gururlandırdı. Bu zafer, ilçemizde sporun ne kadar güçlü bir noktaya geldiğinin bir göstergesi” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da takımın başarısını kutlayarak, “Küçük Kızlar Voleybol Takımımızın bu başarısı, geleceğin yıldız sporcularını yetiştirme konusundaki özverimizin bir sonucudur. Takımımızı ve teknik ekibi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir sonraki hedef: Turgutlu Belediyespor

Şehzadeler Belediyespor Küçük Kızlar Voleybol Takımı, galibiyet serisini sürdürmek ve yeni zaferlere imza atmak amacıyla bir sonraki maçında Turgutlu Belediyespor ile karşılaşacak.