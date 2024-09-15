Şehzadeler Gençlik Merkezi (ŞEGEM) çatısı altında düzenlenen LGS Hazırlık Kursu'nda, 7. ve 8. sınıf öğrencileri için Hazır Bulunuşluk Sınavı yapıldı. Sınav, öğrencilerin bilgi düzeyini ölçerek onları uygun seviyelere yerleştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Sınava tam 120 öğrenci katıldı ve kurslar 21 Eylül'de başlayacak.

Başkan Durbay'dan destek mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, eğitime verdikleri desteğin altını çizerek, "Gençlerimiz ülkemizin yarınlarıdır. Onların başarısı için her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu kurs, LGS sürecinde onlara büyük katkı sunacak," dedi.