Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Yeni Yıl Kadınlar Matinesi, kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Fuar alanında düzenlenen etkinlikte, katılımcılara keyifli bir gece sunuldu.

Eğlence dolu bir gece

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Yeni Yıl Kadınlar Matinesi, kadınların coşkuyla katıldığı, eğlence dolu anlarla dolu bir geceye dönüştü. Katılımcılar, şarkılar ve danslarla geceyi unutulmaz kıldılar.

Ücretsiz hizmet ve ikramlar

Etkinlikte kadınlara, ücretsiz olarak çeşitli ikramlar sunulurken, organizasyon, katılımcıların konforu ve memnuniyeti için her ayrıntıyı düşünerek gerçekleştirildi.

Başkan Durbay’dan anlamlı konuşma

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay, kadınların toplumsal hayatta hak ettikleri değeri bulamadığını vurguladı. Durbay, kadınların yaşamın her alanında gösterdikleri özveriyi takdir etti ve anlamlı bir konuşma yaptı.

Gönüllerince eğlenen kadınlar

Geceye katılan kadınlar, otobüslerle fuar alanına taşındıktan sonra etkinlik alanına adım attıkları andan itibaren eğlencenin tadını çıkardılar. Kadınlar, gece boyunca keyifli bir atmosferde dans edip, 2024’e coşkuyla adım attılar.