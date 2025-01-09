Manisa'da Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi Yerleşkesi'nde bulunan kütüphane, 2024 yılında yoğun ilgi görerek toplamda 153 bin ziyaretçi ağırladı.

Kütüphanenin büyüyen kapasitesi

İlk olarak 120 masa kapasitesiyle hizmete başlayan kütüphane, artan talep üzerine masa sayısını 148’e çıkardı. Her gün 08.00-00.00 saatleri arasında açık olan kütüphane, ziyaretçilerine dört farklı çay ve çorba ikram saati düzenleyerek dinlenme imkanı sunuyor.

Zenginleştirilmiş koleksiyon

Kütüphane, okuyucular için hazırlanan yeni okuma salonunu yakında hizmete açacak. Bu salon, 8 bin kitaplık zenginleştirilmiş koleksiyonuyla kitapseverlerin hizmetinde olacak. Ayrıca, ödünç kitap hizmetine 10 Temmuz 2024 tarihinde başlanan kütüphanede, koleksiyon hazırlıkları nedeniyle kısa bir süre ara verilen ödünç kitap hizmetinin yakın zamanda yeniden başlaması bekleniyor.

Başkan Durbay'dan açıklama

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kütüphane çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kütüphanemiz, gençlerimizin ve halkımızın bilgiye kolaylıkla ulaşabileceği, aynı zamanda huzurlu bir ortamda vakit geçirebileceği bir alan olarak tasarlandı. Zenginleştirilmiş koleksiyonlarımız ve yenilenen alanlarımızla kitapseverlere daha iyi bir hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.