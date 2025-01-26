Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, Blok Spor Takımı'nı 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Şehzadeler Midi Kızlar Il Birinciliği Yolunda Güçlü Adım Attı (6)

Atatürk Spor Salonu’nda zafer

Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları kapsamında Blok Spor Takımı ile karşılaşan Şehzadeler ekibi, üstün bir performans sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Şehzadeler Midi Kızlar Il Birinciliği Yolunda Güçlü Adım Attı (5)

Etkin hücum ve güçlü bloklarla gelen galibiyet

Etkili servisler, organize hücumlar ve sağlam savunmasıyla tüm setleri kazanan takım, izleyicilerden tam not alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Şehzadeler Midi Kızlar Il Birinciliği Yolunda Güçlü Adım Attı (4)

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Başkan Durbay’dan tebrik mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Bu galibiyet, gençlerimizin azmini ve spora bağlılığını gösteriyor" dedi.

Kaynak: BÜLTEN