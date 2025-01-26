Şehzadeler Belediye Spor Kulübü Midi Kızlar Voleybol Takımı, Blok Spor Takımı'nı 3-0'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Atatürk Spor Salonu’nda zafer

Midi Kızlar İl Birinciliği müsabakaları kapsamında Blok Spor Takımı ile karşılaşan Şehzadeler ekibi, üstün bir performans sergileyerek sahadan galip ayrıldı.

Etkin hücum ve güçlü bloklarla gelen galibiyet

Etkili servisler, organize hücumlar ve sağlam savunmasıyla tüm setleri kazanan takım, izleyicilerden tam not alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Başkan Durbay’dan tebrik mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, "Bu galibiyet, gençlerimizin azmini ve spora bağlılığını gösteriyor" dedi.