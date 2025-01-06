Manisa’da düzenlenen Gençler Taekwondo İl Seçmeleri’nde Şehzadeler Belediye Spor Kulübü, 3 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası için iddialı bir şekilde hazırlanıyor.

Manisa’da zirveye çıktılar, Ankara için hazırlıklar sürüyor

Şehzadeler Belediye Spor Kulübü’nün taekwondo takımı, 5 Ocak’ta Manisa’da gerçekleştirilen Gençler Taekwondo İl Seçmeleri’nde büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye Şampiyonası yolunda güçlü bir adım attı. Ahmet Durmaz altın madalya kazanırken, Şevval Derince ve Mert Efe Kamalı bronz madalya ile kürsüye çıktı. Bu başarı, sporcuların ve kulübün gelecekteki hedefleri için umut verici bir işaret oldu.

Türkiye Şampiyonası’na hazırlıklar başladı

Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası, 15-19 Ocak tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Şehzadelerli sporcular, şampiyona öncesinde antrenörleri Furkan Zeybek’in rehberliğinde yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Ahmet Durmaz, Şevval Derince ve Mert Efe Kamalı, şampiyonada en iyi performanslarını sergilemeyi hedefliyor.

Başkan Durbay’dan tebrik mesajı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, elde edilen başarıları kutlayarak, sporculara ve antrenörlerine başarılarının devamını diledi. Başkan Durbay, “Gençlerimizin spordaki azim ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ahmet Durmaz, Şevval Derince ve Mert Efe Kamalı’yı tebrik ediyorum. Türkiye Şampiyonası’nda da başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen antrenörleri Furkan Zeybek ve kulübün yönetimine de teşekkür ediyorum” dedi.

Şehzadeler Belediye Spor Kulübü’nün geleceği parlıyor

Şehzadeler Belediye Spor Kulübü’nün taekwondo branşı, spor dünyasında hızla yükseliyor. Başarılarıyla adından söz ettiren kulüp, Türkiye Şampiyonası’nda da iddialı bir şekilde mücadele edecek.