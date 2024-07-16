Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelinde 67 mahallede altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen işleri, park bahçeler ve temizlik işleri müdürlükleri, mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kaldırım ve yol onarımları, ağaç budama ve çim biçme gibi çalışmalar gerçekleştiriyor. Ayrıca, tarım alanlarının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ova yollarının düzenlenmesine de öncelik veriliyor.

İhtiyaçlara yönelik projeler

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaptığı açıklamada, "Amacımız, vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir yaşam sürmelerini sağlamak. Her mahallemizde ihtiyaçlara yönelik projeler üreterek, halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşımını sağlamak için büyük önem taşıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak, mahallelerimizdeki hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz," şeklinde konuştu.

"Hedefimiz daha sürdürülebilir bir yaşam alanı"

Başkan Durbay, ekiplerin çalışmalarının yanı sıra vatandaşların taleplerini de dikkate alarak ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştirdiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz, sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, gelecekte de sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturmak," dedi.