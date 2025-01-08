Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çocukların sağlıklı büyümesine destek olmak için “Süt Kardeşim” projesini başlattı. İlçede yaşayan ailelerin bütçesine katkı sağlamayı hedefleyen projeye başvurular 24 Ocak’a kadar devam edecek.

Çocukların sağlığı için önemli adım

“Süt Kardeşim” projesi kapsamında, ilçede yaşayan 12-36 ay arasındaki çocuklara her ay 4 litre süt desteği sağlanacak. Proje, çocukların sağlıklı beslenmesini desteklerken ailelerin ekonomik yükünü de hafifletmeyi amaçlıyor. Başvuru yapmak isteyen ailelerin çocuk ve aile kimlik bilgileri ile ikametgah belgeleriyle birlikte Şehzadeler Belediyesi’nin İyilik Bank birimine başvurması gerekiyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, projenin önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. ‘Süt Kardeşim’ ile minik yavrularımıza sağlıklı bir gelecek sunmayı hedefliyoruz. Bu proje hem çocuklarımıza hem de ailelerimize önemli bir destek olacak” dedi.

İlk gün yoğunluğu

Projenin duyurulmasının ardından başvuru sürecinin ilk gününde İyilik Bank biriminde yoğunluk yaşandı. Aileler, işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlayarak projeden faydalanmak için kayıt yaptırdı. Başvuru yapan ailelerden Ayşe Yılmaz, “Bu proje sayesinde çocuklarımız hem sağlıklı beslenecek hem de aile bütçemize katkı sağlanacak. Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.