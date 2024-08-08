Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının başında başladığı ova yolu düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Selimşahlar Mahallesi'nde çiftçilerin arazilerine daha rahat ulaşabilmeleri ve hasat sezonlarını verimli geçirebilmeleri için yol düzenleme işlerini aralıksız yürütüyor.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemeyi hedeflediklerini belirtti. Durbay, “Ova yolu düzenleme çalışmalarıyla çiftçilerimizin arazilerine kolay erişim sağlamalarını ve zorlu hasat dönemlerinde rahat etmelerini amaçlıyoruz. Çiftçilerimize başarılı ve bereketli bir sezon diliyorum” dedi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Selimşahlar Mahallesi'ndeki çiftçiler, arazilerine daha kolay ulaşacak ve hasat dönemlerinde daha konforlu bir çalışma ortamı elde edecekler.