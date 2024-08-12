Şehzadeler Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) hazırlık kursu, 60 öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Altı hafta süren yoğun eğitim sürecinin ardından, kursiyerler, öğretmenleriyle birlikte anlamlı bir veda partisinde buluştu.

Samimi, dostane atmosfer

Öğrenciler, veda programında kendi elleriyle hazırladıkları çiğ köfte ile unutulmaz bir anı yaşattı. Bu samimi etkinlik, hem akademik hem de sosyal açıdan verimli bir sürecin sonunu işaret etti. Çiğ köfte ikramı, programın sıcak ve dostane atmosferini pekiştirdi.

Öğrencillerin motivasyonu arttı

Şehzadeler Belediyesi'nin gençlere sunduğu bu özel kurs, sadece sınav başarısını değil, sosyal gelişimi de ön planda tutuyor. Öğrenciler, sınav öncesinde hem akademik hem de sosyal açıdan motivasyonlarını artırma fırsatı buldu.

Belediyeye teşekkür

Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür kurs ve etkinliklerle gençlerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmasını ve sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti. Kurs sonunda yaşanan birliktelik ve samimiyet, bu tür etkinliklerin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öğrenciler ve öğretmenler, veda partisindeki mutluluğu dile getirerek Şehzadeler Belediyesi’ne teşekkür etti.