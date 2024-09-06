Şehzadeler'de Motosikletlere Karşı Denetim Seferberliği

Şehzadeler Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki sevgi yollarında motosikletlere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Bu operasyonun amacı, yayaların güvenliğini sağlamak ve bu bölgeleri tamamen yayaların kullanımına sunmak olarak belirlendi.

Denetimler yayaların güvenliği için yapıldı

Şehzadeler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir merkezindeki sevgi yollarında motosikletler için titiz bir denetim gerçekleştirdi. Park halinde ve hareket halindeki motosikletler detaylı bir şekilde kontrol edildi. Ekipler, motosiklet sürücülerine gerekli uyarılarda bulunurken, kurallara uymayanlara cezai işlemler uyguladı.

Motosiklet yoğunluğu ile mücadele

Son dönemlerde artan motosiklet yoğunluğuna karşı harekete geçen zabıta ekipleri, özellikle çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşların yoğun olarak kullandığı sevgi yollarında motosiklet trafiğini engellemeye kararlılar. Ekipler, bu alanların motosiklet trafiğinden tamamen arındırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Denetimler devam edecek

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, denetimlerin önemine vurgu yaparak, “Şehrimizde yayaların güvenliğini ve rahatlığını ön planda tutuyoruz. Sevgi yollarının motosikletlerden arındırılması, hem yayaların güvenliği hem de huzurlu bir şehir yaşamı için kritik öneme sahip. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız devam edecek,” şeklinde konuştu. Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de denetimlerin yayaların güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu belirterek, vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini ifade etti.

Vatandaşlardan destek bekleniyor

Zabıta ekipleri, denetimlerde bilgilendirme çalışmaları yaparak motosiklet sürücülerini kurallara uymaya davet ediyor. Yetkililer, alternatif güzergâhların kullanılmasını ve sevgi yollarının motosikletler tarafından işgal edilmemesini öneriyor. Denetimlerin olumlu geri dönüşler aldığı belirtilirken, özellikle aileler ve yaşlıların uygulamadan memnun oldukları ifade ediliyor. İlerleyen dönemlerde de bu denetimlerle sevgi yollarının sadece yayalara ait bir alan olarak kalması hedefleniyor.