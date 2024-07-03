Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. A. ve İ.Y. tutuklandı, lokantanın işletmecisi A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların, muhtarlık binası yakınında lokanta işlettikleri, lokantadan yayılan ızgara dumanı nedeniyle kendilerini uyaran muhtarla aralarında husumet oluştuğu, olayın bu sebepten meydana geldiği öğrenildi.

Manisa'da sokak hayvanları için proje

Manisa'da sokak hayvanları için proje

Polis, şüpheli E. A. (31), İ.Y. (39) ve A.T'yi (52) gözaltına aldı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.