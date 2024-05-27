Şehzadeler Belediyesi, 9-16 yaş arası çocukları yaz döneminde spora teşvik etmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amacıyla Yaz Spor Okulları'nı düzenliyor.

Uzak doğu sporları ön planda

Uzak doğu sporları branşları olan Judo, Wushu, Kick Boks, Muay Thai, Tekvando ve Karate'nin yer alacağı kurslar, 27 Haziran'da başlayacak ve 26 Ağustos'ta sona erecek.

Kayıt ve iletişim bilgileri

Kurslara katılmak isteyen çocuklar ve veliler, 21 Haziran tarihine kadar Kurşunlu Han'da kayıt yaptırabilirler. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler ise 0236 250 03 02 numaralı telefonu arayabilirler.